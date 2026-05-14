Festival de Sintra celebra 60 edições com Alexandre Tharaud e Daniel Harding no programa

O maestro Daniel Harding e a Mahler Chamber Orchestra garantem o "concerto das estrelas" da programação hoje anunciada, que também conta com a Orquestra de Câmara da Lituânia e o violinista Sergey Krylov, o guitarrista Plínio Fernandes, o jazz do Vintage Vocal Quartet, a peça "Partitura da Guerra", de Valter Hugo Mãe, com o pianista Raúl Costa, a caminhada-concerto com o pianista e compositor Filipe Melo, e o clássico de Prokofiev "O Pedro e o Lobo", com narração de Bumba na Fofinha.

O Festival de Sintra, o mais antigo do país, "mantém-se um marco na vida cultural" portuguesa, escreve o diretor artístico, o maestro Martim Sousa Tavares, no texto que acompanha o programa, destacando "um cartaz onde a excelência e o ecletismo são a pedra de toque".

Como exemplo, Martim Sousa Tavares aponta as seis orquestras que este ano se apresentam em concerto: "a Orquestra Sinfónica Portuguesa a acompanhar Lucas Debargue, [...] a Orquestra de Câmara da Lituânia liderada pelo virtuoso Sergey Krylov, a Akademie für alte Musik Berlin com o coro Voces Suaves, ensembles incontornáveis na música barroca, sem esquecer a presença da nossa Orquestra Municipal de Sintra D. Fernando II, que se faz acompanhar da solista Carolina Coimbra" e a "Mahler Chamber Orchestra dirigida por Daniel Harding".

O concerto de abertura, em 11 de junho, conta com o pianista Alexandre Tharaud que interpretará a Sonata para piano "Alla Turca", de Mozart, a abrir uma sequência dominada pela música francesa de que se fez um dos mais celebrados intérpretes: o barroco de Jean-Philippe Rameau, as melodias de Georges Bizet, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier e Francis Poulenc, que conjugará depois com improvisações sobre canções de Edith Piaf e Jacques Brel, entre outros.

No dia seguinte, a Orquestra Municipal de Sintra D. Fernando II, com a harpista Carolina Coimbra, sob a direção de Cesário Costa, interpreta Debussy, Frank Bridge e Joly Braga Santos, abrindo caminho à atuação da Akademie für Alte Musik Berlin (Academia de Música Antiga de Berlim), no dia 13, num programa que reúne a cantata sacra de Bach BWV 131, inspirada num salmo penitencial, e a "Paixão segundo São Marcos", de Gottfried Keiser, na versão do mestre de Leipzig.

O jazz do Vintage Vocal Quartet, com as vozes e os instrumentos de Chris Humphrey, David Thorne Scott, Paul Pampinella e Taylor O`Donnell, ocupa o dia 14, enquanto Filipe Melo oferece a caminhada-concerto de dia 15, a primeira desta edição do festival. A segunda, no dia 20, será ao nascer do sol, em plena serra de Sintra, com o Maat Saxophone Quartet de Daniel Ferreira, Catarina Gomes, Pedro Silva e Mafalda Oliveira.

Antes, no dia 17, haverá o "duelo de pianistas", entre Frank Dupree e Yeol Eum Son; no dia 18, as "raízes brasileiras" da guitarra de Plínio Fernandes; no dia 19, Pedro Emanuel Pereira, piano, e Carlos Ferreira, clarinete, em Stravinsky, Brahms e Pereira; e a Orquestra de Câmara da Lituânia, com Sergei Krylov, em obras de Arvo Pärt e Franz Schubert, além do Concerto para violino de Peteris Vasks, "Distant Lights", que dá nome ao programa.

O dia 20 é dominado pelo concerto da Mahler Chamber Orchestra, com o trompetista Håkan Hardenberger e o maestro Daniel Harding, em obras da Viena de Johann Nepomuk Hummel, Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven, depois de a Orquestra Geração ter oferecido a "Abertura Festiva", de Dmitri Shostakovich, e "Pedro e o Lobo", de Prokofiev, num "concerto para famílias", com narração de Bumba na Fofinha.

O último dia do festival abre com a peça de Valter Hugo Mãe "Partitura de Guerra", com o pianista Raúl Costa e o conflito na Ucrânia como contexto; e culmina na atuação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Miguel Sepúlveda, que interpreta a 5.ª Sinfonia de Tchaikovsky, e o 2.º Concerto para piano de Sergei Rachmaninov, com Lucas Debargue, como solista.

Os palácios nacionais de Queluz e de Sintra, a Adega Regional de Colares, a Serra de Sintra, as igrejas de Santa Maria e de Colares, o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas e o Centro Cultural Olga Cadaval são os palcos deste festival, que tem programação e horários disponíveis no seu `site (festivaldesintra.pt).

Alguns dos concertos são de entrada gratuita, limitada à lotação dos espaços.