Festival de Veneza. DAU do russo Ilya Khrzhanovsky concorre ao Leão de Ouro

Festival de Veneza. DAU do russo Ilya Khrzhanovsky concorre ao Leão de Ouro

Era um dos filmes mais aguardados no festival de Veneza. DAU - um filme controverso que recria a história soviética - assinado pelo realizador russo Ilya Khrzhanovsky

RTP / Adicionar como fonte informativa
Yara Nardi - Reuters

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O realizador tem-se manifestado publicamente a favor da Ucrânia e contra o regime de Moscovo. A estreia mundial provocou espanto e reações fortes no Lido onde o filme concorre a Leão de Ouro.
Tiago Alves- RTP Antena 1 

O filme é inspirado na vida de físicos soviéticos que criaram a bomba atómica, e conta a história de um brilhante físico de origem grega que viveu na URSS entre 1928 e 1968.

Numa nota divulgada durante o verão, o Governo ucraniano criticou a escolha de DAU para a competição oficial de Veneza, considerando que a obra constitui propaganda russa.

O filme continua sem data de estreia em Portugal e ainda não tem distribuição internacional anunciada para a maioria dos mercados europeus ou para os Estados Unidos.

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