Festival de Veneza. DAU do russo Ilya Khrzhanovsky concorre ao Leão de Ouro

realizador tem-se manifestado publicamente a favor da Ucrânia e contra o regime de Moscovo. A estreia mundial provocou espanto e reações fortes no Lido onde o filme concorre a Leão de Ouro. Tiago Alves- RTP Antena 1 . A estreia mundial provocou espanto e reações fortes no Lido onde o filme concorre a Leão de Ouro.





O filme é inspirado na vida de físicos soviéticos que criaram a bomba atómica, e conta a história de um brilhante físico de origem grega que viveu na URSS entre 1928 e 1968.







Numa nota divulgada durante o verão, o Governo ucraniano criticou a escolha de DAU para a competição oficial de Veneza, considerando que a obra constitui propaganda russa.

O filme continua sem data de estreia em Portugal e ainda não tem distribuição internacional anunciada para a maioria dos mercados europeus ou para os Estados Unidos.