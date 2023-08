Festival do Crato com música para todos os gostos

Promovido pela Câmara de Crato, no distrito de Portalegre, o festival decorre até sábado, no centro da vila, e em paralelo com a 37.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato.Para o primeiro dia do festival estão anunciados concertos com Julinho KSD, Nininho Vaz Maia e Wet Bed Gang.





Na quarta-feira, vão subir ao palco Plutónio, Rui Veloso e Diogo Piçarra com Bárbara Tinoco.



Na quinta-feira, estão anunciados Os Raiz, Os Quatro e Meia com Bandidos do Cante e Goran Bregović.





Linda Martini, Hybrid Theory, Two Door Cinema Club, são os artistas que vão preencher o quarto dia do evento.



No sábado, a fechar o Festival do Crato, estão anunciados Pedro Mafama, Ana Moura e Editors.