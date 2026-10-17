Festival em Berlim "Nem Tudo é Saudade" estreia Clube do Livro em Português

A nova proposta pretende tornar a literatura mais participativa, através de conversas sobre livros e autores e da leitura de excertos, envolvendo jovens portugueses residentes em Berlim ligados às áreas das humanidades, literatura, filosofia, linguística e tradução.

Ao contrário das edições anteriores, em que os livros estiveram sobretudo presentes através da exposição e venda, a associação cultural 2314, que organiza o festival, quer agora criar um espaço de partilha e descoberta.

"Na altura foi só uma exposição de livros e venda de livros também no local, mas não tínhamos propriamente um evento interativo em que o público mais interessado na literatura lusófona pudesse estar presente e participar", revelou à Lusa Pedro Matos, músico português radicado em Berlim e um dos organizadores do festival.

A organização convidou dois ou três jovens portugueses residentes na capital alemã, com ligações à literatura e a áreas como as humanidades, a filosofia, a linguística e a tradução, para dinamizarem conversas sobre livros e autores e leituras de excertos.

"Até agora, tínhamos-mos focado muito na parte da dança e da música, e alguma exposição de artes plásticas também. Faltava um bocadinho esta parte", observou Pedro Matos.

A aposta pretende dar visibilidade à produção literária em língua portuguesa e aproximar o público de autores de diferentes geografias. A seleção poderá incluir não apenas literatura portuguesa, mas também obras de outros países de língua portuguesa, nomeadamente Angola, Moçambique, Brasil e Cabo Verde.

"Achámos que seria importante dar um espaço no festival à literatura portuguesa e à literatura lusófona também", sublinhou o músico, destacando a importância de dar visibilidade à produção literária portuguesa e aos autores que têm alcançado reconhecimento internacional.

"Queremos que este evento não seja só para a comunidade portuguesa, mas sim para toda a comunidade berlinense", apontou.

A iniciativa nasceu depois de um concerto realizado em agosto de 2021 por um grupo de artistas portugueses. A vontade de partilhar experiências e criar em conjunto levou à ideia de organizar um festival multidisciplinar dedicado à cultura portuguesa na capital alemã.

O nome "Nem Tudo é Saudade" surgiu da intenção de mostrar outras imagens de Portugal, para lá das referências mais habituais ao fado, ao futebol e à melancolia.

"A ideia era mostrar um bocadinho outros aspetos, outros lados menos melancólicos e menos relacionados com o tema saudade, embora o tema também esteja presente", explicou Pedro Matos.

O festival procura também aproximar portugueses que chegaram à Alemanha em diferentes momentos da vida, desde quem reside no país há várias décadas até aos recém-chegados, criando um espaço de encontro através da música, das artes e da gastronomia.

"Fomenta, acima de tudo, o contacto entre gerações diferentes e uma sensação também de regresso a casa, de contacto com a cultura do próprio país", salientou.

O programa inclui concertos, fado, música portuguesa dos anos 1980 e um workshop de dança Charleston, além de atividades para crianças, com teatro, música em português e filmes de animação.

Entre as propostas participativas está também a sessão "Todos a Cantar", que convida os visitantes a juntar a voz ou um instrumento para interpretar canções portuguesas. A gastronomia terá lugar de destaque, com bancas de comida portuguesa, incluindo bacalhau, bifanas e pastéis de nata. O programa contempla ainda um magusto.

O festival "Nem Tudo é Saudade" tem início às 13:00. A entrada é livre.