Festival Escritaria em Penafiel homenageia este ano Miguel Esteves Cardoso

"Penafiel será `contaminada` nestes dias pela obra e pela visão singular de Miguel Esteves Cardoso", assinala uma informação enviada à agência Lusa, destacando, também, "a liberdade de pensamento e a visão crítica [do autor] que influenciou uma geração de escritores e não só".

Através do Escritaria, festival que homenageia autores vivos de língua portuguesa, Penafiel terá este ano "algo a dizer e mostrar ao país sobre Miguel Esteves Cardoso".

A organização sinaliza que o escritor "ficará para sempre ligado a Penafiel através de uma silhueta e de uma frase sua, que vão marcar o espaço público da cidade, à semelhança dos autores homenageados anteriormente".

Ao longo de 15 anos, o festival literário já homenageou os autores Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira, Miguel Sousa Tavares, Pepetela, Manuel Alegre, Mário Zambujal, Germano Almeida e Ana Luísa Amaral.

Miguel Esteves Cardoso nasceu em Lisboa, em 1955, tendo sido distinguido este ano com o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários, da Associação Portuguesa de Escritores, pelo livro "Independente Demente", publicado em 2022, sendo autor de uma obra que abarca vários géneros.

´"Foi o primeiro influenciador do país, mesmo antes de se falar em influenciadores", considera a organização do Escritaria.

O festival vai promover o reencontro do autor com os Sétima Legião, 40 anos depois do lançamento do primeiro `single` da banda, intitulado "Glória", pela editora discográfica criada por Miguel Esteves Cardoso.

O grupo atuará em Penafiel no dia 27 de outubro.

O presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa, em declarações à Lusa, antevê "uma edição muito emotiva do Escritaria, em especial para aqueles que fazem parte de uma geração que se habituou a encontrar no autor [homenageado] uma fonte de inspiração para olhar e interpretar Portugal de uma forma crítica e não conformista".

"É uma honra dedicar o Escritaria a Miguel Esteves Cardoso", concluiu o autarca.