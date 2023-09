Festival F enche `Cidade Velha` de Faro de música e animação

Foto: Tatiana Felício - Antena 1

As portas do evento estão abertas das 18 horas até às 5 da madrugada e os concertos dividem-se por 9 palcos, espalhados pela Vila Adentro: Palco Sagres, Palco Lusíadas, Palco Bandida do Pomar, Palco Carby, Palco GFH, Palco Músicos, Palco Mercado, Palco Arco e Palco Bandida do Pomar.



O Cartaz deste ano é composto por artistas nacionais e regionais, alguns com um vasto percurso musical e outros em início de carreira. Para além dos concertos, vão estar presentes nesta edição, exposições, espaços lúdicos para o público infantil, tertúlias e muitas outras atividades.