Festival Gravissímo! reúne "metais graves" da tuba ao trombone em Alcobaça, em agosto

O festival organizado pela Banda de Alcobaça, volta este ano a realizar-se "aliando uma forte componente de formação a uma série de concertos imperdíveis, numa celebração da versatilidade dos instrumentos de metais graves, como a tuba, eufónio e trombone", divulgou a organização que, na edição anterior, cancelou a vertente académica, devido à pandemia de covid-19.

A 11.ª edição do evento, que decorrerá entre os dias 23 e 27 de agosto, tem já confirmadas as participações de artistas nacionais e estrangeiros como Bart Van Lier, Dirk Hirthe, Dave Kutz, Anthony Caillet, Oren Marshall, Peter Steiner, Francisco Couto, Ricardo Carvalhoso, Ricardo Antão, Gabriel Antão, Henrique Costa e Mauro Martins.

Com direção artística dos músicos Sérgio Carolino (Tuba) e Hugo Assunção (Trombone) o festival volta este ano a apostar na vertente académica, com `marterclasses` e `whorkshops`, para as quais estão abertas as inscrições (www.gravissimofestival.com), embora "o número de participantes seja limitado, de modo a permitir que o festival se realize cumprindo todas as normas de segurança", no contexto da pandemia, informou a organização.

"Assinalando uma nova etapa em mais de dez anos de existência, o Gravíssimo! apresenta-se nesta edição com uma imagem totalmente renovada", sublinhou a Banda de Alcobaça, numa nota de imprensa enviada às redações, explicando ter colhido "inspiração na representação gráfica da tabela periódica dos elementos", para relançar a imagem do evento, indo ao encontro "do espírito arrojado e irreverente do seu público".

O Gravíssimo! é organizado pela Banda de Alcobaça e conta com os apoios da Direção-Geral das Artes e do município de Alcobaça.

A organização e feita ainda em estreita colaboração com o Mosteiro de Alcobaça/Direção-Geral do Património Cultural, e conta com o reconhecimento de Remarkable Festival pela European Festivals Association (EFA), desde 2017, através da atribuição do selo EFFE (Europe For Festivals, Festivals for Europe).