Começou no sábado, em Lisboa, o festival Iminente. A iniciativa é de acesso gratuito.

Slow J juntou-se a Dino d'Santiago no palco. Foi a grande surpresa da noite.



Também Sam the Kid convidou vários artistas a participar no concerto.



Num espetáculo de duas horas, o rapper atuou apenas durante poucos minutos.