Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja está aí

Na 18.ª edição, concentrada na Bedeteca de Beja – Casa da Cultura, vai ser possível ver de perto originais e desenhos de várias obras recentemente publicadas em Portugal e com a presença de alguns dos mais de 40 autores convidados.Em Beja estarão o autor espanhol Rúben Pellejero que, com Juan Diaz Canales, tem dado continuidade às aventuras de Corto Maltese, e a portuguesa Joana Estrela, autora das BD “Pardalita” e “Miau!”.Entre as exposições programadas para o festival contam-se uma dedicada a José Ruy, que morreu em novembro passado, e outra ao autor francês Zazim, que desenhou a BD “Pele de Homem”, com Hubert Boulard.