Festival Internacional de Cinema de Berlim com a presença do atores Cleo Diára e Diogo Fernades

No programa Shooting Stars de 2026, um do dez talentos é a atriz luso-cabo verdiana Cleo Diára que ganhou o prémio de Melhor atriz no festival de Cinema de Cannes.





No mercado audiovisual do festival de Berlim, há a registar duas séries portuguesas "Leonor, Marquesa de Alorna e "Refúgio do Medo".Em 2023, o realizador João Canijo, recentemente desaparecido, ganhou um Urso de Prata, com o filme "Mal Viver".Cleo Diára atriz luso-cabo verdiana que conquistou o prémio de melhor atriz no festival de Cannes, com o filme "O Riso e a Faca" é um dos dez Shooting Stars de 2026, no Festival de Cinema de Berlim, em entrevista à jornalista Margarida Vaz disse estar muito contente ter sido escolhida e estar presente em Berlim.O jovem ator Diogo Fernandes., um dos protagonistas do filme "Revolução sem Sangue" e vencedor do o Prémio Nico 2025 da Academia Portuguesa de Cinema integra a Berlinale Talents, em entrevista à jornalista Margarida Vaz disse ser uma oportunidade para conhecer outras realidades cinematográficas, no Festival de Cinema de Berlim.