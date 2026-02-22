Cultura
Festival Internacional de Cinema de Berlim com a presença do atores Cleo Diára e Diogo Fernades
Na edição deste ano do Festival de Cinema de Berlim há dois atores portugueses em destaque. No programa de talentos promissores, Portugal está representado pelo jovem ator Diogo Fernandes, um dos protagonistas do filme "Revolução sem Sangue".
No programa Shooting Stars de 2026, um do dez talentos é a atriz luso-cabo verdiana Cleo Diára que ganhou o prémio de Melhor atriz no festival de Cinema de Cannes.
Em 2023, o realizador João Canijo, recentemente desaparecido, ganhou um Urso de Prata, com o filme "Mal Viver".
Cleo Diára atriz luso-cabo verdiana que conquistou o prémio de melhor atriz no festival de Cannes, com o filme "O Riso e a Faca" é um dos dez Shooting Stars de 2026, no Festival de Cinema de Berlim, em entrevista à jornalista Margarida Vaz disse estar muito contente ter sido escolhida e estar presente em Berlim.
O jovem ator Diogo Fernandes., um dos protagonistas do filme "Revolução sem Sangue" e vencedor do o Prémio Nico 2025 da Academia Portuguesa de Cinema integra a Berlinale Talents, em entrevista à jornalista Margarida Vaz disse ser uma oportunidade para conhecer outras realidades cinematográficas, no Festival de Cinema de Berlim.