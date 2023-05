Festival Internacional de Folclore leva a Cantanhede oito grupos internacionais

Organizado pelo Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede, com o aval do CIOFF -- Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais, a iniciativa conta com o apoio do município de Cantanhede, da Turismo Centro de Portugal e da Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC).

"Reunimos em Cantanhede diversos grupos dos vários países do mundo, que trazem a sua cultura tradicional. Normalmente, reunimos entre oito a 10 grupos, durante uma semana. Os grupos, convidados a vir, ficam residentes em Cantanhede e é preparado uma semana de várias atividades, de vários espetáculos, que não só acontecem no concelho de Cantanhede, como também nos concelhos limítrofes", disse hoje à agência Lusa o presidente do Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede, Paulo Marques.

A edição de 2023 vai ter grupos da Venezuela, Quénia, Bolívia, Colômbia, Índia, Geórgia, Eslováquia e Sérvia.

O evento vai contar também com três grupos portugueses - uma representação de Cinfães, Cantanhede e do Ribatejo.

A ideia, para além de promover a "paz entre os povos", é fomentar a "multiculturalidade", "promover o concelho de Cantanhede" e a "música e dança tradicional portuguesa", sublinhou.

Uma das características do evento é a "descentralização dos espetáculos", por isso, de 08 a 16 de julho, vão decorrer atuações de música e dança tradicional em todas as freguesias do concelho de Cantanhede e ainda nos concelhos limítrofes de Montemor-o-Velho, Coimbra, Anadia e Mira.