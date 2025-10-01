Festival Internacional de Paços de Brandão regressa no Dia Mundial da Música

O Festival Internacional de Música de Paços de Brandão é um projeto cultural do CiRAC – Círculo de Recreio, Arte e Cultura de Paços de Brandão, uma associação cultural, de âmbito juvenil, que, desde 1977, de forma ininterrumpta, tem vindo a realizar este Festival de Música.





A matriz original do FIMUV constitui-se num bloco de programação, de uma dezena de concertos ou outras atividades ligadas à área cultural do FIMUV grandes concertos sinfónicos de música erudita, desde o barroco ao contemporâneo, bem como recitais de canto lírico ou pequenos ensembles instrumentais, ou ainda concertos com grupos de jazz, música moderna ou fado.







O Festival Internacional de Música de Paços de Brandão começa esta quarta-feira e vai até ao fim do mês.