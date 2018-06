Festival Internacional Filmes sobre Arte celebra dez anos com cerca de 20 filmes

Lusa22 Jun, 2018, 09:47 | Cultura

A sessão de abertura está marcada para as 20h00 do dia 26 de Junho, com "Le Chat Doré", de Nata Moreno, "Wake up! What would you do to change the world?", de Angel Loza, ambos de Espanha, e ainda "In Arte we Trust", de Benoit Rossel, da Suíça.

Este ano, o festival decorre na rua das Gaivotas 6, coprodutora, e continua a ser dirigido pela realizadora e artista Rajele Jain, responsável pela programação.

Serão atribuídos os prémios Lebre de Ouro, Prata e Ferro, além de menções honrosas atribuídos por um júri composto pelo artista e cineasta Gil Maddalena, o artista de 'vídeomapping' e diretor do Festival dos Filmes de África, Eduardo Barbosa da Cunha, e a realizadora de filmes experimentais Maria Mire.

Em dez anos de existência, o festival apresentou 243 filmes sobre artistas e arte, apresentando mais de 500 artistas diferentes, de mais de 150 realizadores nacionais e internacionais.

O festival "sublinha a importância da arte em qualquer sociedade e reflete de forma clara e inequívoca a necessidade da prática artística para o desenvolvimento da bondade humana", sublinha a organização, numa nota de imprensa.

O objetivo é dar a conhecer a vida de artistas, quebrando as barreiras entre o realizador e o criador retratado, dando a conhecer a essência da obra e do artista.

Entre as obras a exibir contam-se "Grigory Sokolov: A conversation that never was", da realizadora russa Nadezhda Zhdanova, que conseguiu fazer o primeiro filme sobre um dos mais enigmáticos pianistas do mundo - e pela crítica especializada um dos melhores da atualidade -, que há muitos anos se recusa a dar entrevistas e a fazer gravações em estúdio, sendo, contudo, uma presença regular em salas de concerto. É o caso da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e da Casa da Música, no Porto, onde atua quase todos os anos.

Em "The Salamander's Complex" (França), Stéphane Manchematin e Serge Steyer retrataram a imagem do tímido, reservado artista visual Patrick Neu, revelando assim, para o espetador, o seu mundo de trabalhos frágeis e quase imateriais, trabalhos que podem facilmente desaparecer.

Em "Uberto of the Mirrors" (Itália), a história da vida repleta de paixão e criatividade de Uberto Bertacca, um homem reservado, é contada por Marco Mensa e Elisa Mereghetti.

"Who is Oda Jaune?" (Alemanha) foi criado pela realizadora Kamilla Pfeffer ao longo de dois anos, e o filme de Oren Jacoby é sobre um dos mais influentes pintores - amigo de Jean-Michel Basquiat - inventor do movimento de arte urbana, Richard Hambleton, falecido em 2017, após o filme ter sido concluído.

Também estão na programação filmes portugueses, como "O Passageiro", de Luís Alves de Matos, que procura vestígios de Fernando Pessoa que o escritor deixou na sua biblioteca.

Ana Barroso, em "Transitions", acorda o passado guardado no Mosteiro da Batalha, dando-lhe vida e prolongando-o para um futuro desconhecido, enquanto Ricardo Vieira Lisboa se dedica a um dos aspetos da vida de Maria Helena Vieira da Silva, em "Le Métro, Vieira da Silva" - a distância que a separa do artista e marido Árpád Szenes, em Paris, quando estava em Lisboa.

Criado em 2008, o Festival Internacional Filmes sobre Arte Portugal teve inicialmente o apoio do Festival Temps D'Images e, desde 2015, é produzido de forma independente pela Associação Cultural Vipulamati: Ample Intelligence.

Os prémios serão anunciados no dia 30 de Junho, a partir das 22h30, e o programa detalhado pode ser consultado em www.films-on-art-portugal.org .