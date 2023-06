Festival Jardins do Marquês com música para todos os gostos

O Jardins do Marquês, que se estende até 5 de julho, arranca com espetáculos de Michael Bolton, com a primeira parte assegurada pelos The Lucky Duckies, no palco principal, e de Jorge Fernando e Soraia Tavares, no palco Nortada.Sara Correia, com a companhia Flamenco Passion na primeira parte (palco principal), os Ciganos D’Ouro e Acácia Maior (Nortada), protagonizam o segundo dia de festival, na quarta-feira.O recinto do festival abre às 18h30, e a organização recomenda ao público que chegue cedo, para evitar constrangimentos no trânsito e estacionamento. Além disso, é também recomendado o uso do calçado confortável.