Festival literário Babell traz ao Porto Salman Rushdie, Olga Tokarczuk e Margaret Atwood

"Posso anunciar aqui, que além de Byung-Chul Han [filósofo germano coreano], vão participar no Babell entre vários outros nomes já confirmados, os seguintes autores: Olga Tokarczuk [escritora polaca], Prémio Nobel da Literatura em 2018, Salman Rushdie [escritor britânico de origem indiana e condenado à morte pelo Irão pelos `Versículos Satânicos`, sobrevivente de um atentado em 2022] e Margarete Atwood [escritora canadiana]", declarou hoje Rui Couceiro, durante uma conferência de imprensa na Livraria Lello (Porto).

Rui Couceiro afirmou que o que mais distingue Babell de todos os outros eventos literários do mundo é a "forma de acesso às sessões literárias".

"Em Babell, os transeuntes, os turistas, quando passarem, por exemplo, pela Praça Gomes Fernandes [Praça dos Leões] e estiver a acontecer uma sessão literária com um escritor, podem parar e ficar a assistir de pé, mas se quiserem estar confortavelmente instalados num lugar sentado terão de se dirigir das quase 70 livrarias da cidade e comprar um livro".

"Pode ser um livro comprado num alfarrabista por um euro, uma obra em segunda mão. A partir do momento em que compramos um livro ganhamos direito a assistir a uma sessão de Babell. O livreiro entrega uma senha, uma rifa, que inclui um código. Esse código pode ser introduzido no nosso site - babel.pt - e o que acontecerá é que teremos oportunidade de escolher a sessão a que queremos ir", explicou Rui Couceiro.

O livro vai funcionar como uma "moeda de troca", explica o comissário do Babell, considerando que esta estratégia da compra de um livro como sendo o bilhete para um evento pode "revolucionar o setor editorial e livreiro" e ser "replicada em todo o mundo".