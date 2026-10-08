Cultura
Festival Literário Fólio está de volta a Óbidos
O Festival Literário Internacional Fólio regressa a Óbidos para a sua 11ª edição. Durante 11 dias a literatura volta a ocupar as ruas e vários espaços da vila, num programa que reúne mais de quatro centenas de autores e criadores.
Este ano, o festival desafia dos escritores e os leitores a debaterem o tema “para além da pele".
Mas à roda dos livros e da literatura há atividades para todas as idades e muitas conversas que vão cruzar ideias sobre a pobreza, as migrações, a condição da mulher ou a luta de classes.