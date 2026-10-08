Festival Literário Fólio está de volta a Óbidos

Este ano, o festival desafia dos escritores e os leitores a debaterem o tema “para além da pele".





Mas à roda dos livros e da literatura há atividades para todas as idades e muitas conversas que vão cruzar ideias sobre a pobreza, as migrações, a condição da mulher ou a luta de classes.





Cláudia Almeida - RTP Antena 1

Entre os convidados deste ano vai estar o Nobel da Literatura Jon Fosse.