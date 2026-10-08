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Festival Literário Fólio está de volta a Óbidos

Festival Literário Fólio está de volta a Óbidos

O Festival Literário Internacional Fólio regressa a Óbidos para a sua 11ª edição. Durante 11 dias a literatura volta a ocupar as ruas e vários espaços da vila, num programa que reúne mais de quatro centenas de autores e criadores.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Imagem promocional - Festival Literário Internacional Fólio

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Este ano, o festival desafia dos escritores e os leitores a debaterem o tema “para além da pele".

Mas à roda dos livros e da literatura há atividades para todas as idades e muitas conversas que vão cruzar ideias sobre a pobreza, as migrações, a condição da mulher ou a luta de classes.

Entre os convidados deste ano vai estar o Nobel da Literatura Jon Fosse.
Cláudia Almeida - RTP Antena 1
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