Festival literário Lisboa 5L arranca no Palácio Galveias

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, promotora do evento, o festival conta com uma programação diversificada que inclui debates, homenagens, mesas de autor, cinema, concertos, performances, teatro, oficinas, visitas guiadas, entre outras atividades.Ao longo destes quatro dias, haverá um conjunto de debates sobre o multilinguismo, a variação linguística e o nascimento de novas expressões artísticas em contextos multiculturais, com a participação do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e nomes da cena cultural, como Kalaf Epalanga, António Contador, Flávio Almada, Margarida Vale de Gato, Ana Naomi de Sousa, Rui Sousa Silva, Luís Sarmento, André Barata e Carlos Pereira.