Festival Marés Vivas arranca com D`ZRT e Take That

Na sua 16.ª edição, o festival, que se realiza até domingo no antigo parque de campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, tem em cartaz mais de 30 artistas nacionais e internacionais divididos pelos cinco palcos do recinto que abre às 16h00 e fecha às 3h00.

Neste primeiro dia, os protagonistas do palco principal são as "boysband" portuguesa D'ZRT, que atua às 23h45 e fecha a noite, e a britânica Take That, que atua duas horas antes.

Os D'ZRT, saídos da série de televisão "Morangos com Açúcar", regressaram aos palcos em 2023 numa digressão que levou mais de 120 mil pessoas a 12 salas lotadas por todo o país, depois de se terem separado em 2008 após editar dois álbuns de originais "D'ZRT" e "Original".

Um ano depois, os membros da banda Angélico Vieira (que morreu em 2011), Vítor Fonseca (conhecido por Cifrão), Edmundo Vieira e Paulo Vintém voltaram a juntar-se para o lançamento do trabalho "Project" e, em 2010, puseram fim à banda com um concerto no Rock in Rio, em Lisboa.

"Para Mim Tanto Me Faz", "Verão Azul" e "Querer Voltar" foram alguns dos sucessos dos cinco álbuns dos D´ZRT.

Já a atuação da "boysband" britânica Take That, que atualmente é composta por Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, faz parte da digressão europeia "This life under the stars".

Responsáveis por temas como "Back for good", "Rule the world", "The flood" ou "Never forget", a banda divulgou em setembro o primeiro "single" em cinco anos, "Windows", que faz parte do nono álbum de estúdio "This life".

Também ao palco principal sobem os portugueses DAMA, que em 2022 celebraram 10 anos de carreira, e que têm como êxitos "Não Dá", "Casa" e "Loucamente", estes dois últimos lançados nos últimos dois anos e que são, neste momento, as músicas mais ouvidas do grupo nas plataformas.

O artista português de 29 anos Syro, que lançou o seu primeiro álbum "Génesis" em 2021 e que, um ano depois participou no Festival da Canção, estreia-se no Marés Vivas com o segundo álbum editado este ano "11 11".

Nos restantes palcos atuam Leo 2745, Catana, Branca Barros, Fernando Rocha, John Mendes, David Silva, João Miguel Costa e Orquestra Bamba Social.

Durante o Marés Vivas, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai disponibilizar um serviço vaivém que, entre as 16h00 e as 4h00, fará a ligação entre os Aliados (Porto) e a entrada do recinto.