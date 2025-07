Festival Marés Vivas regressa em 2026 de 17 a 19 de julho

"Muito à semelhança do que tem sido, mantemos a realização do Marés Vivas no terceiro fim de semana de julho, ou seja, a 17, 18 e 19 de julho", afirmou Jorge Lopes.

Quanto ao cartaz do próximo ano, o responsável contou que já está a trabalhar nele há muito tempo, prevendo divulgar nomes "muito em breve".

Jorge Lopes referiu que o festival vai continuar no mesmo registo, isto é, a apresentar artistas nacionais e internacionais que agradam a diferentes gerações.

"Assim, agradamos a toda a gente e a todas as faixas etárias", sublinhou.

A 18.ª edição do festival teve lotação esgotada nos três dias, tendo passado pelo recinto 120 mil pessoas, segundo destacou o responsável.

A ideia para as próximas edições é crescer, quer em termos de público e de espaço, mas, sobretudo, em termos de acessos ao recinto.

"Mais do que crescer em público, nós queremos crescer consistentemente. E quando crescermos, o recinto e a própria cidade tem que estar preparada para receber as pessoas porque estamos a falar de 40 mil pessoas", sustentou.

Por seu lado, o responsável de patrocínios e eventos da Meo, Pedro Laranjeira, assumiu que a parceria com a PEV Entertainment é "muito feliz" e será "garantidamente para manter no futuro".

Pelo festival Marés Vivas, que se realizou no antigo parque de campismo da Madalena, passaram artistas como os Scorpions, Thirty Seconds to Mars, Ozuna, Pedro Sampaio, Hybrid Theory, Xutos e Pontapés, Miguel Araújo & Os Quatro e Meio, Tiago Nacarato e Zarco.

No recinto, por onde se espalhavam cinco palcos, havia ainda uma roda gigante e um "slide", duas das novidades da edição de 2025.