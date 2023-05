Festival Mental debate saúde e cultura

A literatura infantojuvenil e a saúde mental abrem a programação, num encontro em que participam autores como João Gata, Martina Fratura, Paulo Vieira de Castro e Rita Tormenta.





Entre as iniciativas propostas, a decorrer nas próximas duas semanas, estão também, no cinema São Jorge, a peça de teatro “Maré Alta” (dia 19), pelo Grupo de Teatro Terapêutico da Unidade W+, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e a performance “2” (dia 21), pelo Núcleo de Dança Terapia do Hospital Psiquiátrico de Lisboa.



Da programação de cinema fazem parte, entre outros, a curta documental “Borderline”, de Leonor Rocha Oliveira, e a produção austríaca “Olá, como estás?”, de Franziska Ebner, sendo ainda exibidos filmes como “O sonho de Lara”, de Lukas Dhont, “Mais uma rodada”, de Thomas Vinterberg, e “O pai”, de Florian Zeller.



O Festival Mental é uma iniciativa da associação sem fins lucrativos Safe Space Portugal, em coprodução com a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e o Ministério da Saúde, e tem ações na Quinta das Conchas e Lilases, no cinema São Jorge, Espaço Atmosfera M e no Clube Ferroviário.