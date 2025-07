Festival Músicas do Mundo instala-se em Sines para maratona de 39 concertos

Como habitualmente, hoje e terça-feira são dias mais calmos, com três concertos gratuitos: Umafricana, projeto da luso-guineense Sandra Baldé (hoje, às 19h00); Susobrino (Bolívia/Bélgica) e Queralt Lahoz (Catalunha - Espanha), na terça-feira, respetivamente às 19h00 e 23h00.

No auditório do Centro de Artes de Sines, ambos às 22h00, atuarão Mick Strauss "In the dark" (EUA/França), hoje, e Sara Curruchich (Guatemala), na terça-feira, sendo que para estes é necessário adquirir bilhete.

A partir de quarta-feira e até sábado, o número de concertos aumentará para cerca de uma dezena diariamente.

Youssou N`Dour (Senegal), Julieta Venegas (México), Rokia Traoré (Mali), Orchestra Baobab (Senegal) e The Mystery of the Bulgarian Voices (Bulgária) são alguns dos destaques da 25.ª edição do FMM, que vai contar ainda com um concerto de tributo ao jamaicano Max Romeo, que estava programado para o festival, mas morreu em abril.

Portugueses em força

Como habitualmente, há uma presença significativa de artistas de língua oficial portuguesa.

Portugal estará representado por Lena d`Água (dia 23, às 18h00), Capicua (dia 25, às 22h15), Miss Universo (dia 26, às 18h00) e Bateu Matou (já na madrugada de dia 27, às 3h30).

Mantendo o lema "Música com espírito de aventura", esta edição do FMM, festival organizado pela Câmara Municipal de Sines, conta com artistas de 34 países, com estreias de Bolívia, Gabão, Guatemala, Jordânia, Indonésia (Java) e Somalilândia (estado em busca de reconhecimento).

Para lá da música

Além da música, o festival propõe várias atividades paralelas, nomeadamente debates.

A programação inclui ainda exposições, lançamentos de livros e até um ateliê de cozinha nepalesa (esgotado).

Para crianças e famílias há espetáculos, oficinas (uma dedicada ao adufe e canto tradicional), sessões de contos e atividades de divulgação científica sobre o mundo marinho.

Maria Mazzotta, Bia Ferreira, Fidjus Codé Di Dona e Roberto Chitsonzo farão ateliês musicais para crianças dos seis aos doze anos nos dias 23, 24, 25 e 6, respetivamente, sempre às 11:00.

As já clássicas visitas aos bastidores do festival já estão esgotadas e há ainda a Feira do Disco, do Livro e do Cartaz (Escola das Artes do Alentejo Litoral, das 16:00 às 00:00).

O Festival Músicas do Mundo venceu o prémio EFFE Award 2017, atribuído pela European Festivals Association e, entre 2016 e 2024, 14 prémios Iberian Festival Awards, oito ibéricos e seis nacionais.