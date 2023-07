Festival Músicas do Mundo junta músicos de 27 países

Este ano, África é a origem de mais de um terço dos artistas convidados para o festival organizado pela Câmara Municipal de Sines, que tem por lema “Música com espírito de aventura”.A Guiné-Bissau tem a maior delegação de sempre, com Eneida Marta, que atua hoje, Tabanka Djaz e Super Mama Djombo, que se apresentam nos próximos dias, assim como músicos de outros países africanos de expressão portuguesa, como África Negra (São Tomé e Príncipe), Ghorwane (Moçambique) e Os Tubarões (Cabo Verde).Portugal está representado com músicos e bandas como RAIA, A garota não, Carminho, Rita Vian, Tó Trips Trio, Maria João & Carlos Bica Quarteto, B Fachada e Expresso Transatlântico, que hoje abrem a programação do festival.