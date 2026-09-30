Festival Músicas do Mundo regressa a Sines entre 16 a 24 de julho em 2027

A alteração das datas foi anunciada pela organização do festival, que justifica a antecipação do certame musical com a presença dos grandes veleiros em Sines, no distrito de Setúbal, entre 29 de julho e 01 de agosto.

O evento, considerado um "dos grandes festivais náuticos do mundo", terá Sines como um dos portos anfitriões, no próximo ano, explicou a organização do FMM, numa publicação na rede social Facebook.

Em declarações à agência Lusa, a vereadora da Cultura da Câmara de Sines, Ana Dias, explicou hoje que os dois eventos coincidem com o período habitualmente reservado ao FMM e que a realização de ambos no mesmo mês vai exigir "um esforço tremendo" por parte do município.

"Em 2028, retomaremos as datas normais do festival, mas já havia um protocolo assumido no anterior mandato", argumentou, acrescentando que o atual executivo deu "seguimento ao que já estava programado".

Apesar de considerar os dois eventos positivos em termos económicos para o concelho, a autarca reconheceu que irão exercer alguma pressão na área da restauração e hotelaria.

"Vai ser bom, mas, ao mesmo tempo, também vai ser um bocadinho apertado ao nível de respostas de hotelaria e restauração, mas esperemos que corra tudo bem e que toda a gente consiga tirar proveito destes dois grandes eventos", salientou.