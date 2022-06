Festival NOS Primavera Sound termina hoje com Gorillaz e Interpol

Ontem, foi a segunda noite do festival NOS Primavera Sound. Arnaldo Antunes, Beck e Pavement foram os nomes principais do cartaz. O brasileiro marca um regresso aos palcos portugueses e trouxe as músicas mais conhecidas. Os norte-americanos Pavement estrearam-se em palcos portugueses.