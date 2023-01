Festival Política faz `warm-up` em Coimbra em fevereiro

Uma conversa com o músico Dino D`Santiago, uma oficina para crianças sobre a importância dos ecossistemas, um retrato da música cigana por Tiago Pereira (do projeto Música Portuguesa a Gostar Dela Própria) e um espetáculo de humor de Hugo van der Ding são as propostas deste evento em Coimbra, que será uma espécie de "aquecimento" do evento marcado para novembro na cidade, afirmou hoje a organização do festival Política, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"O aquecimento do Política tem lugar no Convento São Francisco [CSF] e faz-se através de quatro atividades imperdíveis e de entrada livre, que se desenrolam entre o debate, o cinema, a música e a performance, e que convidam à discussão e consciencialização cívica, individual e coletiva", realçou.

O programa arranca com Dino D`Santiago, numa conversa dirigida às escolas de Coimbra sobre "o poder de transformação que a música e os artistas podem ter na sociedade".

A decorrer no grande auditório do CSF, o músico vai lançar uma questão: "A música pode derrubar muros?".

Em 11 de fevereiro, haverá uma oficina criativa e de sensibilização pensada para crianças entre os seis e os 12 anos, que procura refletir sobre o impacto das ações humanas na natureza.

Nesse mesmo dia, às 17:00, na sala D. Afonso Henriques, é exibido o documentário "A música invisível", do realizador Tiago Pereira, "que resulta de mais de 250 vídeos com diferentes comunidades ciganas portuguesas, que deram origem ao projeto `A Música Cigana A Gostar Dela Própria`".

A iniciativa irá ainda contar com uma conversa dedicada à música cigana e um concerto com um artista da região.

O festival encerra o seu `warm-up` em Coimbra com um espetáculo do humorista Hugo van der Ding, intitulado "A grande mentira", na sala D. Afonso Henriques.

"Nesta aula ao vivo, dedicada ao tema da inclusão, van der Ding usa como pano de fundo a História e as suas personagens mais ou menos recomendáveis", esclareceu a organização.

Segundo a nota de imprensa, todas as sessões são acompanhadas de interpretação para Língua Gestual Portuguesa e o filme é legendado em português.

"Os bilhetes gratuitos podem ser levantados na bilheteira do Convento São Francisco, diariamente, entre as 15:00 e as 20:00", referiu.

O `warm-up` em Coimbra resulta de uma coprodução entre o Festival Política e a Câmara Municipal de Coimbra, envolvendo a parceria intersetorial da Divisão do Convento São Francisco, Divisão de Educação, Divisão de Ação Social e Gabinete para a Igualdade e Inclusão do município.

Informação sobre o evento está disponível em www.festivalpolitica.pt.