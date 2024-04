Festival Política, há quase uma dúzia de filmes para ver. Os direitos humanos e das minorias é uma orientação do festival. No ano da celebração dos 50 anos do 25 de abril, o tema é Intervenção.

''Sala de Professores'', um dos finalistas do LUX Prémio do Público entregue pelo Parlamento Europeu, é um filme na programação do festival no Cinema São Jorge, em Lisboa.



A edição deste ano do Festival Política aposta nas produções de cineastas mais jovens. Um dos convidados é o realizador tunisino Bassem Ben Brahim que apresenta à jornalista Margarida Vaz da Antena 1 o filme "MAGHREB'S HOPE".