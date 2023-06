Festival Primavera Sound arranca no Porto

No recinto, que abre às 17h00, há cinco palcos, quatro ao ar livre e um interior, mas hoje estarão a funcionar apenas dois, os principais.No palco Porto, o principal, que nesta edição estará situado perto da rotunda da Anémona, numa zona que agora é relvada, irão atuar Beatriz Pessoa, Alison Goldfrapp, Baby Keem e Kendrick Lamar.Pelo palco Vodafone, que ocupará este ano o espaço onde noutras edições estava o palco principal, entre outros vão passar Georgia, Holly Humberstone e The Comet is Coming.Outra novidade este ano é que em todos os pontos de venda do festival só serão aceites pagamentos em cartão, com ou sem a tecnologia "contactless", e com MBway. Por isso, não haverá máquinas ATM dentro do recinto.