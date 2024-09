"Tardes de Soledad" foi o vencedor do prémio de melhor filme no Festival de Cinema de San Sebastián.

O documentário do realizador catalão Albert Serra centra-se no toureiro peruano Andrés Roca Rey, num dia de corrida.



Um olhar sobre a tauromaquia, gravado durante três anos em algumas corridas de 'touros de morte', entre Espanha e França.



"Tardes de Soledad", um filme co-produzido pela Rosa Filmes, contou também com financiamento da RTP.