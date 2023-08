Festival Sudoeste arranca na Zambujeira do Mar

Hoje atuam no Sudoeste artistas como a brasileira Giulia Be, o ex-One Direction Niall Horan, os portugueses Xutos&Pontapés e o DJ francês David Guetta, entre muitos outros.Até sábado, o público do Sudoeste vai poder assistir a nomes como Bizarrap, Farruko, Ludmilla, Metro Boomin, Rae Sremmurd, Kriol Kings, Hardwell, Ivandro, numa longa lista de artistas que vão subir aos palcos do festival.Na segunda-feira, a Proteção Civil do município de Odemira e a organização do Sudoeste garantiram que o festival não iria ser afetado pelo incêndio que atinge o concelho desde sábado.