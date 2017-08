Festival Sudoeste começa hoje a receber concertos com Matias Damásio e Chainsmokers

Lusa 02 Ago, 2017, 07:54 | Cultura

A música na 21.ª edição do Sudoeste inicia-se às 21:30, com o músico angolano Matias Damásio, que se tem desdobrado em concertos este ano, depois de ter lançado "Por Amor", em 2016, seguindo-se a atuação do português Richie Campbell e do rapper norte-americano Mac Miller, enquanto nos demais palcos a música se vai fazer ouvir noite dentro.

Com começo previsto para as 01:45, está o concerto dos The Chainsmokers, dupla norte-americana que se popularizou em 2014 após a editora de Steve Aoki ter lançado o `single` "#SELFIE", adotando depois um estilo mais lento, que culminou este ano numa canção com os britânicos Coldplay.

O festival conta com cozinha comunitária, lavandaria, chuveiros, sanitários, `wi-fi` gratuito e ainda um canal disponível para mergulhos, na área adjacente ao recinto principal de concertos.

O festival, promovido há 20 anos no litoral alentejano pela Música no Coração, decorre em pleno entre hoje e sábado, com espetáculos divididos entre quatro palcos no recinto.

Na área de campismo há um novo espaço, a "Vila Santa Casa", onde vão decorrer oficinas e performances, que, segundo a organização, em comunicado, "aposta nas artes performativas e na ligação com o espaço natural, através da expressão criativa, envolvendo a comunidade local e os festivaleiros".

Na quinta-feira, sobem ao palco Mishlawi, Two Door Cinema Club, Marshmello e DJ Snake.

O rapper norte-americano Lil Wayne estreia-se em Portugal, segundo a promotora do festival, no palco principal da Herdade da Casa Branca, no concelho de Odemira, na noite de sexta-feira, após os espetáculos de Dua Lipa e de Crystal Fighters.

Depois de Lil Wayne, cabe a Martin Garrix fechar a penúltima noite de música do festival.

O Sudoeste despede-se de Odemira, no distrito de Beja, com o regresso do funk dos britânicos Jamiroquai, que sobem ao palco alentejano pela terceira vez, depois de já terem passado pela Herdade da Casa Branca em 2003 e em 2010.

Na mesma noite, passam ainda pelo festival April Ivy, Dengaz e Afrojack.

Em complemento ao cartaz principal, há mais música em simultâneo noutros três palcos espalhados pelo recinto de concertos que prometem música com vários DJ e ainda espetáculos de dança com Blaya nas quatro noites de festival.

No recinto de concertos, além dos espetáculos, há mais propostas de animação, com uma pista de dança elevatória, que leva os "festivaleiros" a dançar a 40 metros de altura, e uma roda gigante.