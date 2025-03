Festival Sundance muda-se do Utah para o Estado democrata do Colorado em 2027

A decisão, segundo explicou o conselho do Instituto Sundance, foi tomada por considerar que Boulder é a localização ideal para que o festival possa crescer, oferecendo melhores infraestruturas com mais espaço para acolher os estúdios, cineastas, artistas e críticos que todos os anos rumam ao evento.

O contrato leva o festival para o Colorado durante os próximos dez anos, com uma proposta que inclui 34 milhões de dólares em incentivos fiscais. Estima-se que o impacto económico do festival em Park City ronde os 132 milhões de dólares por ano, gerando mais de 1.700 postos de trabalho locais que agora vão desaparecer.

"Boulder é uma cidade de arte, tecnologia, montanhas e faculdades", explicou a CEO do Sundance Institute, Amanda Kelso, numa nota. "É um lugar onde o festival pode crescer e florescer. Este é o início de uma nova e ousada jornada em que convidamos toda a gente a fazer parte da nossa comunidade e a serem entretidos e inspirados", frisou.

O festival tinha aberto um processo de candidaturas a todo o país em busca de uma renovação pós-pandemia e em setembro passado anunciou que Utah, Colorado e Ohio eram as propostas finalistas.

A escolha de Boulder, no estado democrata do Colorado, acontece numa altura em que os legisladores no Utah -- um estado republicano -- se preparam para proibir a bandeira LGBTQ+ em edifícios governamentais, câmaras municipais, escolas e outros.

Um dos congressistas estaduais à cabeça desse pacote legislativo, Daniel McCay, criticara recentemente o festival na sua conta X, acusando o Sundance de fazer pornografia e já não encaixar no estado do Utah.

No pedido de novas propostas, os organizadores do festival tinham estabelecido como princípios orientadores fatores como inclusão e acessibilidade.

O governador republicano do Utah, Spencer Cox, terá tentado manter o festival no estado até à última hora, segundo fontes citadas pelo meio especializado em entretenimento Deadline.

Em reação à saída para Boulder, Cox usou a sua conta na rede X para criticar a decisão. "Creio que é um erro e que um dia vão perceber que deixaram para trás não apenas um lugar, mas a sua herança", escreveu. O governador aludiu à criação de um novo festival para substituir Sundance no Utah.

O fundador do festival, Robert Redford, disse que "mudar é inevitável" e que Sundance vai continuar a tomar riscos, apoiar contadores de histórias inovadores e a fomentar a independência.

No comunicado do anúncio, a organização salientou que "o ambiente acolhedor" de Boulder está alinhado com o espírito do Sundance: "crescer com uma comunidade enraizada no pensamento independente, exploração artística e impacto social".

A próxima edição do Sundance está marcada para os dias entre 22 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, sendo a última vez que decorre em Park City.