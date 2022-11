Festival Super Bock em Stock ganha asas em Lisboa

Até sábado, o festival contará com noves nomes da cena musical, de diferentes expressões, como Alfie Templeman, Bala Desejo, Crystal Murray, Danielle Ponder, Porridge Radio, Sudan Archives, TV Girl, assim como as revelações Kady, Jüra, Vila Martel e CAIO.

Destacam-se também os concertos de apresentação dos novos álbuns de Ana Moura, “Casa Guilhermina”, Papillon, “Jony Driver”, e Céu, “Um gosto de sol”, o espetáculo de David Bruno, com a participação de Gisela João, Rui Reininho, Marlon Brandão e Mike El Nite, o regresso dos Pluto, banda de Manel Cruz, a estreia do novo projeto do guitarrista dos Xutos & Pontapés João Cabeleira, Motor, o concerto dos Atalaia Airlines com Big Band e David Bruno, Mike El Nite, Iguana Garcia, João Sala, Alexandre Guerreiro e Filipe Carlsson como convidados, e o concerto dos 10 anos de carreira dos Miami Horror.Os concertos vão dividir-se por dez palcos: sala Manoel de Oliveira, sala 2 e sala 3 do Cinema São Jorge, Capitólio, Garagem da EPAL, palco e bar do Coliseu dos Recreios, interior e pátio da Casa do Alentejo, Estação Ferroviária do Rossio, Sociedade Portuguesa de Geografia e o autocarro Super Bock, que percorrerá a avenida da Liberdade.