Festival Super Bock em Stock regressa este ano a Lisboa

"Depois de uma pausa, o Super Bock em Stock prepara-se para regressar", lê-se num comunicado hoje divulgado pela organização do festival, que junta a marca de cerveja Super Bock e a promotora Ritmos.

Contactado pela Lusa, o promotor João Carvalho, da Ritmos, disse que o festival vai realizar-se em novembro deste ano, remetendo mais informações para uma conferência de imprensa que irá acontecer na próxima semana, em Lisboa.

Nessa ocasião serão anunciadas "as novidades desta edição especial e os momentos que irão marcar o regresso do festival à capital", lê-se no comunicado hoje divulgado.

O festival Super Bock em Stock aconteceu de 2008 a 2010, depois foi rebatizado para Vodafone Mexefest, entre 2011 e 2017, retomando em 2018 o nome inicial.

Até 2023, ano em que aconteceu pela última vez, o festival era organizado pela promotora Música no Coração.

O cartaz da edição de 2023 incluiu mais de 40 artistas e bandas, entre os quais Will Butler com Sister Squares, Gilsons, Anna Calvi, Sam Tompkins, The Legendary Tigerman e Valete, que atuaram em dez salas na zona da Avenida da Liberdade: Cinema São Jorge, Capitólio, Garagem da EPAL, Sociedade de Geografia de Lisboa, Coliseu dos Recreios, Casa do Alentejo, Estação Ferroviária do Rossio e num autocarro que percorreu a avenida.