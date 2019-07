Festival Veneza. "A Herdade" em competição pelo Leão de Ouro

O anúncio foi feito esta manhã.



O filme é protagonizado por Albano Jerónimo e conta no elenco com nomes como Ana Bustorff e Sandra Faleiro.



Também em competição no Festival de Veneza vai estar a nova curta-metragem de Leonor Teles. "Cães Que Ladram Aos Pássaros" integra a secção Orizzonti.