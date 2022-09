Figueira da Foz promove "Lojas com História" nas Jornadas Europeias do Património

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia referiu que o projeto "Comércio Com História" visa a proteção e promoção de espaços comerciais, "e não só, com interesse histórico, cultural ou social, e que fazem parte da identidade distintiva da história local".

As atividades de divulgação têm início hoje, na página de Facebook do Museu Municipal Santos Rocha (https://www.facebook.com/museu.rocha), na qual vai decorrer uma atividade lúdico pedagógica - o "Quiz - Lojas com História da Figueira da Foz".

No domingo, o programa integra a apresentação, pelas 17:00, no Centro de Artes e Espetáculos, da edição municipal bilingue (PT-ES) "Lojas com História na Figueira da Foz", e a inauguração de uma exposição com ilustrações de Ana Biscaia, referentes aos estabelecimentos que integram a obra e que se encontram reconhecidos como de interesse histórico e cultural ou social local.

Desde 2020, que a Câmara da Figueira da Foz já reconheceu cerca de três dezenas de estabelecimentos comerciais que integram a plataforma "Comércio com História".

"Estas iniciativas são um incentivo do município ao comércio local e à produção cultural e têm um papel fundamental na valorização da sua ação na difusão do património cultural", sublinhou o município.

Durante este fim de semana, os espaços museológicos municipais estão abertos, com o Museu Municipal Santos Rocha e o Núcleo Museológico do Mar a funcionarem entre as 14:00 às 19:00, enquanto o Núcleo Museológico do Sal vai estar de portas abertas das 10:00 às 12:30 e das 14:00 às 16:00.