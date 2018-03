Figueiró dos Vinhos cria passadiço entre aldeia de xisto e Fragas de São Simão

Lusa21 Mar, 2018, 13:58 | Cultura

O projeto, com um custo de 400 mil euros e apoiado pelo programa Valorizar, prevê a construção de um passadiço de um quilómetro que vai permitir a ligação pedonal entre o miradouro, aldeia de xisto e as Fragas de São Simão, afirmou hoje o presidente desta Câmara do norte do distrito de Leiria, Jorge Abreu, durante a cerimónia de assinatura de contrato, que contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

Para além de um passadiço, o projeto prevê ainda a requalificação completa do miradouro de onde se pode observar as Fragas de São Simão, que está bastante degradado e sem enquadramento com a paisagem circundante.

"O projeto vai conseguir segurar o turista, que vai poder, a partir do miradouro, percorrer todo o percurso, usufruir da aldeia, do restaurante e da praia fluvial", notou Jorge Abreu, sublinhando que a intervenção permite também melhorar a acessibilidade, tornando-se o miradouro como o principal local de estacionamento de carros.

Segundo o autarca, a Câmara quer que o turista não passe apenas por Casal de São Simão "pela qualidade do restaurante", mas que desfrute "dos restantes equipamentos".

"É um projeto que permite uma maior atração para o concelho, ao nível do turismo. Temos que ir mais além da fase em que nos encontrávamos em junho", vincou o presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, um dos concelhos mais afetados pelo grande incêndio de Pedrógão Grande.

De acordo com Jorge Abreu, para além deste investimento, está também previsto um projeto para potenciar o Casulo, edifício situado na vila do concelho, que foi casa do pintor José Malhoa.

"Ao todo, temos oito milhões de euros em projetos na área empresarial, do turismo, do património e da eficiência energética", que estão consignados, aprovados ou em fase de concurso, referiu o presidente do município, vincando que este é um volume significativo, atendendo a um orçamento municipal que normalmente anda na casa dos nove milhões de euros.

Sobre o projeto em Casal de São de Simão, Ana Mendes Godinho, sublinhou que o passadiço "é um projeto emblemático", perspetivando "muitos prémios" para a iniciativa que vai avançar em Figueiró dos Vinhos.