Filho foi detido. Realizador Rob Reiner e mulher Michele Singer encontrados mortos em casa

A causa das mortes será determinada pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles.

15 de dezembro de 2025



Uma perda para Hollywood



"Juntos, ele e sua esposa viveram vidas definidas por um propósito. Serão lembrados pelos valores que defenderam e pelas inúmeras pessoas que inspiraram”.



Um dos filhos de Rob Reiner e Michele Singer detido, segundo a Associated Press (AP). De acordo com fonte policial, que falou com a AP sob anonimato, o detido é Nick Reiner, de 32 anos, um dos quatro filhos do casal.A polícia e os bombeiros foram chamados à residência no domingo à tarde, após um pedido de socorro médico. De acordo com o vice-chefe Alan Hamilton,As autoridades não divulgaram detalhes sobre ferimentos nem confirmaram a presença de armas, emboraEm comunicado,, acrescentando que os familiares estão devastados e pedem privacidade num momento “incrivelmente difícil”.O governador da Califórnia, Gavin Newsom, confirmou as mortes e disse estar “com o coração partido”, descrevendo Reiner como “um génio de grande coração por trás de tantas histórias clássicas que amamos”.A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, classificou o caso como uma “perda devastadora” para a cidade e para o país.Rob Reiner iniciou a carreira na década de 1960 e tornou-se conhecido como ator na série, papel que lhe valeu dois prémios Emmy.Como realizador, assinou alguns dos clássicos como, 1989),, 1987),, 1986),) e), sendo também o produtor de, de 1984, filme em que interpretou o próprio realizador do documentário sobre a banda fictícia.O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e a mulher Michelle Obama, mostraram-se devastados com a morte do casal. "As conquistas de Rob no cinema e na televisão presentearam-nos com algumas das histórias mais queridas da tela", disse o ex-presidente.A notícia comoveu também a comunidade de Hollywood. Eric Idle, John Cusack, Elijah Wood e Ben Stiller foram alguns dos atores que prestaram homenagem ao cineasta, descrevendo-o como um “homem talentoso, gentil e decisivo para várias gerações do cinema”.Rob Reiner e Michele Singer estavam casados desde 1989 e tinham três filhos. Além do trabalho artístico, o casal destacou-se pelo ativismo social, pela defesa dos direitos civis, da educação infantil e da igualdade LGBTQ+, deixando um legado que ultrapassa o cinema.