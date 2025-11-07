Filipe Magalhães é o novo curador do Centro de Arquitetura do MAC/CCB

Filipe Magalhães deverá entrar em funções, com o seu atelier, no dia 02 de janeiro de 2026, por um prazo de quatro anos.

A escolha resulta de um concurso público lançado em junho deste ano, ao qual concorreram dezenas de profissionais, acrescenta o CCB, em comunicado.

Filipe Magalhães ficará responsável pela definição e desenvolvimento da programação do Centro de Arquitetura, reportando diretamente à direção do MAC/CCB e em articulação com as restantes áreas daquele centro cultural.