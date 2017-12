Filme "A fábrica de nada" vence prémio Fénix de melhor montagem

Lusa07 Dez, 2017, 09:15 | Cultura

O filme chileno "Una mujer fantástica" e a plataforma `online` Netflix foram os grandes vencedores da quarta edição dos Prémios Fénix do cinema ibero-americano, para os quais estavam nomeados os filmes "A fábrica de nada" e "O ornitólogo", além do músico Rodrigo Leão pela banda sonora original do documentário "No intenso agora", do realizador brasileiro João Moreira Salles.



O filme "Joaquim", do realizador brasileiro Marcelo Gomes, coproduzido entre Portugal e Brasil, conquistou, por seu turno, o prémio de melhor guarda-roupa, única categoria para a qual estava indicado.



A longa-metragem "Una mujer fantástica", que partia como favorita após ter recebido sete nomeações, arrecadou três prémios, incluindo o de melhor filme de ficção. Sebastián Lelio, que não pôde assistir à cerimónia, ganhou o Fénix de melhor realização, enquanto a protagonista do filme, Daniela Vega, o de melhor atriz. O filme, uma coprodução do Chile, Espanha, Alemanha e Estados Unidos, conta a história de uma transexual que tenta superar a morte da companheira.



A película mexicana "La libertad del diablo", de Everardo González, também arrecadou três estatuetas (incluindo a de melhor longa-metragem documental e a de melhor música original), à semelhança da coprodução espanhola-norte-americana "Un monstruo viene a verme", de Juan Antonio Bayona, distinguido nomeadamente pelo melhor som e com o prémio especial do público, ao qual concorriam cinco filmes.



O filme espanhol "Estiu 1993", por seu lado, foi distinguido pelo melhor argumento, enquanto a coprodução argentina-espanhola "El ciudadano ilustre", que partiu com cinco nomeações, apenas recebeu o prémio pela atuação de Óscar Martínez.



Naquela que foi a primeira edição em que se premiaram series televisivas, numa tentativa de seguir de perto as tendências da indústria audiovisual, a plataforma `online` Netflix triunfou nas três novas categorias.



A série "Club de Cuervos" arrecadou o galardão na categoria de melhor comédia televisiva pela sua segunda temporada, enquanto "Narcos" conquistou dois prémios, incluindo o de melhor drama televisivo, também pela sua segunda temporada.



Os prémios de cinema ibero-americano Fénix são uma iniciativa da associação Cinema23, para "reconhecer e celebrar o trabalho de quem se dedica ao cinema na América Latina, em Espanha e Portugal".