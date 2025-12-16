Filme "A Providência e a Guitarra" de João Nicolau abre festival de Roterdão 2026

"A Providência e a Guitarra", que será exibido em Roterdão em estreia mundial e fora de competição, parte de um conto do escritor Robert Louis Stevenson e é interpretado por Pedro Inês, Clara Riedenstein, Isac Graça, Jenna Thiam, Américo Silva e pelo músico Salvador Sobral.

Rodado no verão de 2024, o filme é apresentado como "um mergulho nas agruras e deleites da vida artística e uma exploração das suas consequências" nas relações conjugais e sociais, e assinala a estreia de Salvador Sobral no cinema.

"A Providência e a Guitarra" é produzido pela O Som e a Fúria que terá igualmente em Roterdão, na competição "Big Screen", a longa-metragem "Projeto Global", de Ivo M. Ferreira, cuja narrativa está "ancorada no início dos anos 1980, altura em que Portugal foi palco de atentados e assaltos perpetrados pelas Forças Populares 25 de Abril (FP-25)".

O projeto de Ivo M. Ferreira, descrito pelo festival como um thriller político "ambientado nos anos turbulentos depois da `Revolução dos Cravos`", integra Jani Zhao, Rodrigo Tomás, José Pimentão, Gonçalo Waddington, Isac Graça, João Catarré, Ivo Canelas, Hugo Bentes, Isabél Zuaa, e dará origem a uma série para a RTP.

De acordo com a produtora, o filme "Projeto Global" estreia-se nos cinemas portugueses a 23 de abril.

O 55.º Festival de Cinema de Roterdão decorrerá de 29 de janeiro a 08 de fevereiro nos Países Baixos.