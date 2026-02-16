Filme "A Voz de Hind Rajab" recebeu recorde de aplausos em Veneza

Foto: Altitude Films

"A Voz de Hind Rajab" é um dos filmes nomeados para os Óscares na categoria de Melhor Filme Internacional.



Em estreia nos cinemas em Portugal, o filme conta uma história verdadeira e é o relato de uma criança vítima dos bombardeamentos em Gaza.



A realizadora tunisina Kaouther Ben Hania, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, revelou que, depois de ter ouvido a gravação da chamada com o pedido de socorro, sentiu a obrigação de fazer o filme. “Não podia ficar indiferente”, disse.