Cultura
Filme "A Voz de Hind Rajab" recebeu recorde de aplausos em Veneza
O filme "A Voz de Hind Rajab" foi Leão de Prata no Festival de Veneza, em 2025. Conquistou o recorde de aplausos, com quase de 24 minutos de palmas.
Foto: Altitude Films
Em estreia nos cinemas em Portugal, o filme conta uma história verdadeira e é o relato de uma criança vítima dos bombardeamentos em Gaza.
A realizadora tunisina Kaouther Ben Hania, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, revelou que, depois de ter ouvido a gravação da chamada com o pedido de socorro, sentiu a obrigação de fazer o filme. “Não podia ficar indiferente”, disse.