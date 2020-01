Filme "Adverse" de Brian Metcalf na abertura oficial do Fantasporto

"Para salvar a irmã, um motorista tem de se infiltrar num perigoso grupo criminoso, sob indicação de um dos seus passageiros. Com Mickey Rourke (`The Wrestler`) e um fabuloso leque de actores, vindo do realizador de `Living Among Us`", adianta a sinopse de "Adverse".

Segundo o programa do Festival Internacional de Cinema do Porto, o evento prossegue no Rivoli -- Teatro Municipal, até ao dia 08 de março, tendo o filme "Loop", de Bruno Bini, na sessão de encerramento.

Num comunicado assinado pelos responsáveis do Fantasporto, Beatriz Pacheco Pereira e Mário Dorminsky, pode ler-se que 2020 "será um ano de festa, de celebração, de recordação dos grandes nomes do cinema que o Fantas catapultou para o estrelato".

Segundo a organização, foram recebidas candidaturas de filmes de 68 países, dos quais ficaram 37 nacionalidades no programa final.

A edição deste ano vai ainda exibir obras como "Blade Runner", de Ridley Scott, "Dracula", de Francis Ford Coppola, e celebrar os 40 anos de "O Touro Enraivecido", de Martin Scorsese.

No mesmo texto, a organização lamenta o que diz ser o "o soberbo desprezo a que a Cultura de regime vota os agentes culturais independentes", que classifica como "os novos pobres portugueses" e "os sem-abrigo culturais".