Filme "Amadeo" estreia-se esta quinta-feira nos cinemas

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A vida do pintor modernista Amadeo de Souza-Cardozo chega, esta quinta-feira, às salas de cinema. "Amadeo" conta com a participação de Eunice Muñoz e de Rogério Samora, o último filme em que participaram.