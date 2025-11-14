Filme "As Meninas Exemplares" está em digressão pelo país acompanhado de exposição de quadros de Paula Rego

Leonor Pinhão e João Botelho escreveram o argumento do filme. As atrizes Rita Durão, Crista Alfaiate, Joana Botelho, Catarina Wallenstein são ''As Meninas Exemplares''.





''As Meninas Exemplares'', o novo filme do realizador João Botelho, está em digressão no país. A primeira paragem foi em Bragança, tem apresentação oficial no LEFFEST, no cinema São Jorge e depois segue para outros destinos. Uma exposição de quadros da pintora Paula Rego acompanha o filme nesta volta a Portugal.O filme tem a participação especial de Rui Morrison e de Rita Blanco. Ana Bustorff, Margarida Marinho, Leonor Silveira, Dinis Gomes, João Estima, Ana e Victoria Guerra integram o elenco.O filme ''As Meninas Exemplares'' é uma adaptação dos contos infantis da Condessa de Ségur e uma homenagem à artista plástica Paula Rego.Declarações do realizador João Botelho à Antena 1.