Filme "Avódezanove e o segredo do soviético" de João Ribeiro estreia-se nos EUA

De acordo com a produtora Fado Filmes, o filme é uma coprodução entre Moçambique, Portugal e Brasil, e o elenco conta com três jovens atores como protagonistas, Keanu dos Santos, Caio Canda e Thainara Barbosa, aos quais se juntaram Anabela Adrianopoulos, Dmitry Bogomolov, Filimone Meigos e Flavio Bauraqui.

"Avódezanove e o segredo do soviético" é uma adaptação do romance homónimo de Ondjaki, publicado em 2008, com o qual foi finalista do prémio Portugal Telecom e venceu o prémio brasileiro Jabuti, na categoria de literatura para jovens.

O cenário desta ficção, inspirada nas memórias de infância do autor, é Luanda na década de 1980, nomeadamente o bairro da Praia do Bispo e as suas crianças durante as obras de construção do mausoléu de Agostinho Neto, primeiro Presidente da República de Angola.

Numa nota explicativa, o realizador moçambicano considera que este romance se lê como "um livro de aventuras" e tem "características muito peculiares, uma mistura de memórias de infância com fantasia onírica, um olhar sobre um momento da História recheado de pequenas estórias".

"Avódezanove e o segredo do soviético" contou com apoio financeiro do programa Ibermedia, da agência Ancine (Brasil) e do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

João Ribeiro, nascido em Moçambique em 1962, é autor de curtas e longas-metragens, tendo feito a estreia com "Fogata", em 1992, a partir de um texto de Mia Couto.

O filme anterior, de 2010, também é uma adaptação de um romance de Mia Couto, "O último voo do flamingo".

O 27.º Pan African Film Festival começou na terça-feira, em Los Angeles, Califórnia, e termina no dia 23.