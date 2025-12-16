Filme "Banzo" de Margarida Cardoso de fora da corrida aos Óscares 2026

A organização revelou hoje as listas de filmes finalistas às nomeações para os Óscares em 12 categorias, entre as quais a de Melhor Filme Internacional, para a qual concorria a longa-metragem "Banzo", de Margarida Cardoso, submetida pela Academia Portuguesa de Cinema.

Da lista divulgada, destaca-se a dupla presença do filme brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, candidato pelo Brasil a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional e finalista também na categoria de Melhor Casting.

"O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura, foi premiado no Festival de Cinema de Cannes - Melhor Realização, Melhor Ator, prémio da crítica - está nomeado para os Globos de Ouro, nos Estados Unidos, e tem figurado nas listas dos melhores filmes de 2025 pela crítica especializada.

Ainda na categoria de Melhor Filme Internacional nota-se ainda para a ausência de "Magalhães", do realizador filipino Lav Diaz, sobre o navegador português Fernão de Magalhães, com co-produção portuguesa, e para a presença de "Foi só um acidente", do iraniano Jafar Panahi, candidato por França, e "Sirat", de Oliver Laxe, candidato por Espanha.

Estão igualmente na lista de finalista os filmes "Palestine 36", de Annemarie Jacir, pela Palestina, e "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania, sobre Gaza, candidato pela Tunísia.

Os nomeados da 98.ª edição dos Óscares serão conhecidos a 22 de janeiro e a cerimónia está marcada para 15 de março, em Los Angeles, Califórnia.