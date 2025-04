Filme brasileiro "Salomé", de André Antônio, vence na secção Talents del D`A 2025

O júri de Talentos, composto pelos cineastas e produtores Javier Calvo e Javier Ambrossi e pela produtora Paz Lázaro, atribuiu o prémio a "Salomé" por ser uma fantasia `queer` que "os arrebatou com a sua torrente imaginativa, original e divertida".

Ao mesmo tempo, sublinharam que o filme contém imagens "difíceis de esquecer" que os levaram a "apaixonar-se" tanto pelo filme como pelos seus intérpretes.

O filme "Cabo Negro", do marroquino Abdellah Taïa, recebeu o Prémio Talento Verde por ser o filme que "melhor reflete" a defesa e a promoção dos valores da agenda 2030 da ecologia, da igualdade e da sustentabilidade com um "olhar corajoso e delicado", no qual se destacam as "vozes silenciadas".

O prémio Un Impulso Coletivo, no valor de 5 mil euros, para o melhor filme da secção com o mesmo nome, foi atribuído a "Jone, batzuetan (Jone, sometimes)", de Sara Fantova, e foi feita uma menção honrosa a "Turismo de guerra. De la guerra también se sale", do realizador catalão Kikol Grau.

Por outro lado, Jana Montllor, filha de Ovidi Montllor, ganhou o prémio Un Impulso Coletivo x Antaviana pelo seu documentário "On eres quan hi eres?".

O prémio para a melhor curta-metragem da secção Un Impulso Coletivo, na qual participaram 47 estreias catalãs, foi atribuído a "El viento que golpea mi ventana", de Emilio Hupe, e houve uma menção especial para "Ohio Sonata", de Lluís Galter.

O Júri da Juventude, pela primeira vez no festival e composto por quinze pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, escolheu "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)", do mexicano Ernesto Martínez Bucio.

Quanto ao Prémio da Crítica, o filme distinguido foi "To Kill a Mongolian Horse", de Xiaoxuan Jiang.

O D`A Film Lab Barcelona, que atribui um prémio de 20 mil euros ao melhor filme Final Cut, para filmes em pós-produção, premiou "La noche de la infancia", um documentário de Xisi Sofia Ye Chen, um primeiro filme de uma realizadora que cresceu entre as culturas catalã e chinesa.

O Prémio do Público para a Melhor Curta-Metragem, escolhido com os votos dos espetadores, foi atribuído a "El norte", da realizadora Cordelia Alegre, uma obra sobre espaços e memória, enquanto o Prémio do Público para a Melhor Longa-Metragem será anunciado na segunda-feira, após o encerramento do festival.

Embora o festival termine oficialmente domingo, continuará na Filmoteca da Catalunha com o Foco, dedicado ao cineasta Roberto Minervini, até 11 de abril.