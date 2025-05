Filme cabo-verdiano Pirinha sobre abuso de menores distinguido no Senegal

"O júri do festival destacou a obra pela originalidade, sensibilidade estética e força emocional. Esta conquista representa um importante reconhecimento da obra e uma valiosa contribuição para a crescente visibilidade do cinema cabo-verdiano num palco global", lê-se no comunicado.

Pirinha já foi selecionado "por mais de 25 festivais em cinco continentes" e, em maio, representará Cabo Verde na Polónia, no Festival dos Países de Língua Portuguesa Maré, anunciou a Korikaxoru.

Há um ano, por altura da antestreia, Natasha Craveiro explicava, em entrevista à Lusa, que "pirinha" era o nome de um rebuçado que comprava quando era criança e que agora dá nome a um filme que alerta para a amargura do abuso de menores em Cabo Verde.

"Sendo um filme que trata um assunto sério, eu quis dar um nome que destoasse dessa problemática. O nome é o que deve ser a infância, deve ser `pirinhas`, não abusos", disse a realizadora da ilha de São Vicente.

O filme retrata a viagem de uma jovem mulher "às masmorras" do seu subconsciente para se encontrar e libertar de traumas da infância, contou.

Pirinha foi rodado na ilha de Santiago, é falado em crioulo e acompanhado por música cabo-verdiana.