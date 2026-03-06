Filme "Cativos" de Luís Alves vence grande prémio do Festival Fantasporto

O "thriller de horror psicológico, protagonizado por Ana Varela e Filipe Amorim, impôs-se pela sua narrativa claustrofóbica e tensão constante, confirmando o talento de uma nova geração de cineastas portugueses", sustentou o festival em nota de imprensa, a propósito da primeira longa-metragem de Luís Alves.

De acordo com o Fantasporto, na competição destinada a escolas, o prémio é atribuído a "Os Terríveis", de João Antunes, da Universidade Lusófona, tendo sido ainda decidida uma menção honrosa a "Cama de Lavado", de Maria Lima, pela Universidade Católica do Porto.

A 46.ª edição do Fantasporto começou no dia 27, no Batalha - Centro de Cinema, com a estreia de "Bakudan", do japonês Akira Naguai, e encerra no domingo, dia 08, com "After Us, The Flood", do finlandês Arto Halonen.

Entre uma e outra data, o festival programou cerca de uma centena de filmes, 31 deles em antestreia.