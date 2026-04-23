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Filme Chão Verde de Pássaros Escritos relata um Tarrafal visto por Luandino Vieira

Filme Chão Verde de Pássaros Escritos relata um Tarrafal visto por Luandino Vieira

Estreia esta quinta-feira nos cinemas "Chão Verde de Pássaros Escritos". Rodado entre o Minho, Lisboa e Cabo Verde, este filme é um relato possível dos custos da libertação de Angola.

RTP /
Créditos foto: Luandino.ces.uc.pt via Gulbenkian/Nuno Simão Gonçalves

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A longa metragem surge em véspera do aniversário do escritor Luandino Vieira, que celebra 91 anos no início do próximo mês.
Margarida Vaz - RTP Antena 1

Chão Verde de Pássaros Escritos é um regresso à prisão do Tarrafal, onde o escritor esteve detido por oito anos. A pelicula dá a conhecer palavras antigas escritas na prisão e revela janelas para sonhos distantes, medos, resistência e desistências, independências.

O escritor Luandino Vieira nasceu em Ourém, Portugal , a 4 de Maio de 1935, mas a infância e juventude foi passada em Angola, tornando-se uma das figuras mais importantes da literatura angolana do século XX.

Entre os seus livros mais conhecidos encontram-se A Cidade e a Infância e Luuanda, este último distinguido com o Prémio Camões em 2006.

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